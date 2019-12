Forte maltempo su Ischia: allagate le strade del centro

Una forte ondata di maltempo ha travolto l'isola di Ischia. Le strade del centro di Ischia Porto sono sommerse dall'acqua alta che in qualche caso ha raggiunto i 60 cm d'altezza. Lo stesso fenomeno ha colpito la Riva Destra (dove per questo motivo sono chiusi bar e ristoranti) mentre nel pomeriggio ha interessato altri comuni isolani come Lacco Ameno e Casamicciola; qui il mare in burrasca ha riversato acqua, sabbia e detriti sulle strade costiere.