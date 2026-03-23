Allarme epatite A a Napoli, la vendita di frutti di mare crolla: "Questo weekend 80% di vendite in meno"

In ogni caso, alla luce dell’aumento dei casi registrati dall’inizio dell’anno, la Regione ha deciso di rafforzare ulteriormente i controlli lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi e di intensificare le attività di prevenzione. Per aiutare i cittadini a ridurre i rischi legati alla trasmissione del virus, è stato diffuso anche un decalogo di semplici regole quotidiane, pensate per tutelare la salute e garantire una corretta gestione degli alimenti. Tra le indicazioni principali figurano:

• lavare accuratamente le mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi prima di cucinare, prima di mangiare, dopo l'uso del bagno, dopo il cambio del pannolino e dopo aver assistito una persona malata;

• separare alimenti crudi e cotti, usando utensili e taglieri diversi oppure lavandoli accuratamente tra un uso e l'altro;

• pulire e sanificare piani di lavoro, coltelli, lavelli e superfici dopo la manipolazione di alimenti crudi;

• lavare bene frutta e verdura da consumare crude sotto acqua corrente;

• bere solo acqua sicura e non utilizzare acqua di provenienza non controllata per bere, lavare alimenti o preparare ghiaccio;

• non preparare cibo per altre persone se si hanno sintomi compatibili con epatite o disturbi gastrointestinali, fino a valutazione medica.