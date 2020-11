Dpcm, De Luca: linea governo non efficace, serviva un mese di lockdown

Ansa

"Credo che la linea scelta dal governo non sia efficace. Avrei preferito la chiusura di tutto il Paese per un mese". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, commentando le misure contenute nel nuovo Dpcm. "Non dobbiamo aspettare il momento nel quale il contagio esplode e diventa incontrollabile - ha aggiunto -. Dobbiamo agire prima, anche se è più dura attuare le restrizioni quando la situazione sembra tranquilla".