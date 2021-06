Donna investita e uccisa nel Casertano, la figlia si salva

ansa

Una 40enne è deceduta a San Nicola la Strada, nel Casertano, per le ferite riportate dopo essere stata investita da una minicar 50, guidata da un minore. Nell'incidente è rimasta ferita anche la figlia di sei anni della donna, che ha riportato lesioni non gravi. La donna, trasportata all'ospedale di Caserta, è stata operata d'urgenza per una grave emorragia alla milza, ma non ce l'ha fatta.