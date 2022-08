Decine di topi morti in mare a Nisida, allarme dei bagnanti

L'allarme dei bagnanti, che hanno documentato il fatto con i loro smartphone, è stato raccolto dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto l' intervento dell' Arpac , l'Agenzia Protezione Ambientale della Campania per scoprire le cause.

"Una sgradevolissima sorpresa - scrive Borrelli su Facebook - ha atteso i bagnanti delle acque di Nisida nella giornata di giovedì. Decine di topi morti galleggiavano in mare

in mezzo a chiazze di rifiuti

, evidente frutto di sversamento fognario. Una scena disgustosa che ha creato allarme tra i bagnanti che hanno ripreso la scena dell'insolito spettacolo con il cellulare. Abbiamo chiesto l'intervento del comune e dell'Arpac per risalire alle cause del fenomeno e per verificare che non ci siano pericoli per la salute pubblica".