Crolla una parete in una scuola nel Napoletano: ferita una maestra incinta, contuso un bimbo

Una parete è crollata in una scuola a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Un maaestra di sostegno impegnata con un bimbo disabile è stata ferita alla testa e a una spalla. La donna, al quarto mese di gravidanza, si è recata dal proprio ginecologo per un controllo dopo essersi accertata delle condizioni degli alunni. A restare contuso dal crollo anche un bimbo.