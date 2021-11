Covid, "paziente zero" Omicron: "Soddisfatto di essermi vaccinato"

Ansa

"Sono soddisfatto di essermi vaccinato, perché il vaccino ha funzionato in maniera egregia". Lo ha affermato il "paziente zero" italiano della variante Omicron. "Considerati i sintomi blandi miei e della mia famiglia, che è stata contagiata e comprende persone tra gli 8 e gli 81 anni, posso dire che l'infezione si è manifestata solo in modo lieve", ha aggiunto il manager che fa sapere di essere in isolamento e monitorato dalle autorità sanitarie.