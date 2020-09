Covid, obbligo misurazione temperatura dipendenti pubblici in Campania

La Regione Campania ha imposto l'obbligo di misurazione della temperatura per i dipendenti e gli utenti degli uffici pubblici e test obbligatori per chiunque rientri dalla Sardegna o dall'estero. Con l'ordinanza numero 71, emanata dal governatore Vincenzo De Luca, vengono prorogate le misure anti-Covid fino al 24 settembre. Tra queste figura anche l'impossibilità di accesso agli uffici pubblici nel caso in cui la temperatura corporea superi i 37,5 gradi.