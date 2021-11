Covid, la variante Omicron è in Italia: primo caso in Campania

Ansa

Primo caso di variante Omicron in Italia. E' stata identificata una sequenza riconducibile alla nuova variante del Covid in un cittadino campano di rientro dal Mozambico, che era risultato positivo ed era stato messo in isolamento. Il genoma è stato sequenziato nel Laboratorio di Microbiologia Clinica, Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze del Sacco di Milano. Il paziente e i suoi contatti familiari sono in buone condizioni di salute.