Covid, De Luca: "Serve lockdown nazionale, in Campania ci sarà a breve"

Iniziati ad Arzano, in provincia di Napoli, i controlli dell'Esercito per il rispetto dell'ordinanza che prevede l'istituzione della zona rossa dopo il boom dei contagi sul territorio. Già piazzati i blocchi di cemento che precludono il passaggio di alcune strade mentre altre vie saranno lasciate libere per il passaggio dei mezzi che riforniscono negozi alimentari e farmacie.