Covid, De Luca: mascherine almeno fino a fine febbraio in Campania

"Non andate di fretta. Terremo, in Campania, l'obbligo delle mascherine. Non è un grande sacrificio". Così il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, dopo la decisione del governo di togliere, dall'11 febbraio, l'obbligo d'indossare il dispositivo di protezione all'aperto. "Noi saremo più prudenti che nel resto d'Italia. A volte ho la sensazione che a Roma pensino di cancellare il Covid rompendo il termometro ma non è così", ha quindi aggiunto De Luca.