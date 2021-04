Covid, De Luca: "Mantenere il rigore o avremo altri mesi di calvario"

Ufficio stampa

"La brutta notizia non è il permanere della Campania in zona rossa, ma i 500 morti al giorno in Italia. Numeri che ci impongono di mantenere una posizione di grande rigore e prudenza: allentare ora la presa sui problemi significherebbe avere altri mesi di calvario". Lo dice il presidente Vincenzo De Luca. "Se avremo i vaccini che ci servono, siamo molto fiduciosi sul poter concludere l'immunizzazione di tutti i campani entro fine estate", aggiunge.