Covid, De Luca: lockdown con mille casi e 200 guariti al giorno

"Obiettivo è avere equilibrio tra nuovi positivi e guariti. Ma se abbiamo mille contagi e duecento guariti è lockdown". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta Facebook. "Se abbiamo - ha detto - un incremento ogni giorno di 800 nuovi positivi chiudiamo tutto. Non drammatizzo, faccio un calcolo numerico". "Ora siamo in Fase D, una fase di contagio altissimo"., ha aggiunto.