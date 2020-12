Covid, De Luca: "La Campania vieterà gli spostamenti nei piccoli Comuni"

Ansa

"La Regione Campania è pronta a varare un'ordinanza per non consentire durante le feste gli spostamenti dai Comuni con meno di 5mila abitanti, qualora il governo, come trapela, li consentisse". Lo annuncia il presidente campano, Vincenzo De Luca, durante una diretta Facebook. Questo weekend, inoltre, "bloccheremo la vendita di alcolici e il consumo di qualsiasi cibo o bevanda in pubblico".