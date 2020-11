Il centro storico di Napoli si presenta gremito nelle ultime ore in cui la città rientra nella zona gialla: da mezzanotte, infatti, tutta la Campania diventerà zona rossa ed entreranno in vigore le misure più restrittive per contrastare il diffondersi del coronavirus . Affollate le zone di Spaccanapoli, Piazza del Gesù e Piazza San Domenico Maggiore fino a San Gregorio Armeno. Bar pieni anche nei vicoli del centro e nel quartiere Vomero.

In città non ci sono i consueti fiumi di persone dei fine settimana che si avvicinano all'Immacolata e al Natale, ma le vie principali della città restano gremite nonostante l'emergenza legata alla pandemia. In molti non hanno voluto rinunciare a qualche ora di shopping e "all'ultimo caffè" in compagnia prima della stretta.