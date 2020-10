Covid, a Napoli anche la manifestazione non violenta contro il Dpcm

Napoli, non solo devastazioni: in piazza anche la protesta pacifica IPA 1 di 49 IPA 2 di 49 IPA 3 di 49 IPA 4 di 49 IPA 49 di 49 IPA 49 di 49 IPA 49 di 49 IPA 49 di 49 IPA 49 di 49 IPA 10 di 49 IPA 11 di 49 IPA 12 di 49 IPA 13 di 49 IPA 14 di 49 IPA 15 di 49 IPA 16 di 49 IPA 17 di 49 IPA 18 di 49 IPA 19 di 49 IPA 20 di 49 IPA 21 di 49 IPA 22 di 49 IPA 23 di 49 24 di 49 25 di 49 IPA 26 di 49 27 di 49 28 di 49 29 di 49 IPA 30 di 49 31 di 49 32 di 49 33 di 49 34 di 49 35 di 49 36 di 49 37 di 49 38 di 49 39 di 49 IPA 40 di 49 41 di 49 IPA 42 di 49 43 di 49 IPA 44 di 49 45 di 49 IPA 46 di 49 47 di 49 48 di 49 49 di 49 leggi dopo slideshow ingrandisci

A Napoli non ci sono stati solo manifestazione violente. Un corteo che protestava contro i provvedimenti stabiliti dal governo con il nuovo Dpcm e dalla regione Campania si è svolto in maniera pacifica, da piazza del Plebiscito a Santa Lucia dove c'è la sede della Giunta regionale. I militari, in un primo momento hanno bloccato i manifestanti all'incrocio tra piazza del Plebiscito e via Cesario Console, strada che collega il Lungomare e appunto Santa Lucia. Dopo qualche minuto è stato concesso al corteo di raggiungere il palazzo della Giunta tra gli applausi della gente.