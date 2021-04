Costiera amalfitana, pic nic abusivo: il sindaco lo interrompe rovesciando i tavoli

Il pic nic è abusivo ed il sindaco di Minori costiera amalfitana, Andrea Reale, dopo avere tentato con l'ausilio dei vigili urbani di far desistere i commensali ha buttato all'aria i tavolini. Il pranzo all'aperto in zona rossa era stato organizzato dal movimento .IoApro composto da commercianti che si dicono "economicamente esasperati". Dovete sgombrare immediatamente", ha tuonato il sindaco tra urla e momenti di tensione.

"Si può andare in vacanza all'estero ma non si può mangiare un panino fuori in riva al mare", dicono gli organizzatori seduti sul lungomare dopo avere imbandito tavolini, I vigili urbani sono intervenuti spiegando che il pic nic era proibito ma per interromperlo e' dovuto intervenire in maniera energica il sindaco che ha spostato e sollevato i tavolini. Il tutto è stato ripreso dai cellullari dei promotori del pic nic di protesta.