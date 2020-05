Coronavirus Fase 2, a Napoli "festa" in piazza: proteste residenti

Ragazzi che fanno festa in piazza San Domenico, nel centro di Napoli, nel primo venerdì post lockdown. Bar e locali chiusi, ma la movida è tornata per strada. Lodenuncia il Comitato per la vivibilità cittadina e la quiete pubblica che ha diffuso un video su Facebook, girato da un palazzo che affaccia sulla piazza, in cui si vedono ragazzi che brindano. "Una festa di laurea" commenta Gennaro Esposito, esponente del Comitato.