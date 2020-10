Coronavirus, in Campania stop ai ricoveri programmati 

In Campania, a causa dell'aumento dei contagi da coronavirus, sono stati sospesi i ricoveri programmati nelle strutture ospedaliere pubbliche. Preso lo stesso provvedimento anche dall'Unità di Crisi regionale per le attività ambulatoriali negli enti del Servizio sanitario nazionale. Possibili solo ricoveri d'urgenza "non differibili": la sospensione vale per tutti i ricoveri programmati ad eccezione di quelli per pazienti oncologici.