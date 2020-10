Coronavirus, focolaio in una casa di riposo nel Napoletano: 57 positivi

Almeno 57 persone sono risultate positive al coronavirus a Portici, nel Napoletano. Si tratta di 41 ospiti di una casa di riposo per anziani a gestione privata ('Pio XII') e 16 dipendenti della struttura. La conferma è arrivata dal sindaco, Vincenzo Cuomo. "Uno degli ospiti - ha spiegato il primo cittadino - è stato ricoverato in ospedale con sintomi non gravi, gli altri sono in isolamento sotto la sorveglianza sanitaria dell'Asl Napoli 3 Sud".