Coronavirus, a Napoli nessun nuovo contagio nelle ultime 24 ore

Nessun nuovo contagio da coronavirus nelle ultime 24 ore a Napoli. Ad annunciarlo sui social è stato il sindaco del capoluogo campano, Luigi de Magistris. Su Instagram è stato pubblicato il grafico aggiornato: i casi di Covid-19 in città erano 883 e non c'è stato alcun incremento.

Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui