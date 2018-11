Coperta da formiche, Regione Campania sospende medici e infermieri

I medici e gli infermieri in servizio nel reparto dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli in cui una paziente è stata ripresa mentre era coperta di formiche sono sottoposti a inchiesta e a sospensione cautelare. Lo afferma la Regione Campania in una nota. Secondo i carabinieri, le formiche potrebbero essere entrate da una crepa nel muro.