Cilento, Amina fugge dalla famiglia marocchina: "Hanno scoperto che ho un fidanzato e che mi vesto all'occidentale"

Il racconto di Amina

"Tre mesi fa - scrive Amina - quando la mia famiglia ha scoperto attraverso una conoscente che fossi fidanzata e che mi vesto come un'adolescente occidentale, la situazione è degenerata. Quel giorno è stato un incubo. Appena tornata a casa ho provato una paura indescrivibile. Incrociavo solo sguardi d'odio, di delusione e di rabbia. Mia sorella ha iniziato a picchiarmi in faccia, io riuscivo solo a piangere, ma le parole mi colpirono più forte dei pugni che ricevevo in continuazione. 'Hai portato disonore alla famiglia, se papà fosse ancora vivo ti avrebbe odiato, per noi sei morta'. Ho dovuto sentirmi dire le cose peggiori per tutto quel giorno e nei mesi successivi". Amina racconta che la madre e la sorella intendevano farla ritirare subito dagli studi, e che solo la paura di controlli in caso di un abbandono improvviso a poche settimane dal diploma le avrebbe convinte a farle frequentare il liceo fino alla maturità, ma in un clima di costante controllo dei suoi spostamenti.