Chiesta foto in costume alle candidate, ispettorato multa azienda napoletana

L'annuncio per una lavoro da receptionist con richiesta di una foto in costume delle candidate non è passata inosservata. Una multa da 10mila euro è stata infatti comminata dall'Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) all'azienda di Napoli che ha pubblicato l'annuncio. La sanzione è ridotta a un terzo se si paga immediatamente.