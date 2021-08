Castellammare, a fuoco una barca a vela ormeggiata in porto: morta la skipper, Giulia Maccaroni

Aveva trascorso due mesi di navigazione alle Isole Eolie in barca a vela con un piccolo equipaggio e, dopo la sua avventura in mare, era appena approdata nel porto di Marina di Stabia , a Castellammare di Stabia (Napoli). E' lì che la barca su cui dormiva ha preso fuoco. E' morta così, nel sonno, la skipper Giulia Maccaroni , 29 anni, di San Vito Romano (Roma), mentre riposava sottocoperta.

La morte nel sonno - Forse non si è nemmeno accorta che le fiamme stavano bruciando la "Morgane", una 22 metri a vela, sulla quale Giulia aveva guidato il suo equipaggio in un viaggio spettacolare di cui aveva postato molte foto durante la navigazione. La donna è stata trovata senza vita nella sua cabina. "Nella notte siamo stati allertati per la presenza di un incendio di una barca ormeggiata nel porto turistico Marina di Stabia - spiega il comandante della Capitaneria di porto stabiese, Achille Selleri -. Subito dopo le operazioni di spegnimento, il personale dei vigili del fuoco e della Guardia costiera saliti a bordo ha rinvenuta il corpo senza vita della giovane donna".

Dal sonno alla morte - Rientrata da una traversata resa difficile anche dalle condizioni del mare mosso, Giulia aveva rifiutato di rientrare a casa con gli altri membri dell'equipaggio, preferendo dormire da sola a bordo "per la stanchezza". Sulla salma, trasferita all'obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia in attesa dell'autopsia, non sono stati trovati segni di ustioni né di altre ferite: molto probabilmente la donna è passata dal sonno alla morte. "Non abbiamo al momento elementi che facciano propendere per un incendio doloso - spiega il comandante Selleri -. Il relitto è stato sequestrato e sarà sottoposto a verifiche tecniche per comprendere le cause del rogo".

"Il cuore è triste per il destino di questa giovane - commenta Giovan Battista La Mura, presidente del Porto Marina di Stabia -. Gli ormeggiatori che l'hanno conosciuta erano particolarmente tristi. Hanno lavorato tutta la notte e già prima dell'arrivo dei vigili dek fyici avevano cominciato a spegnere il rogo". Marina di Stabia è un attracco dotato di un imponente sistema di videosorveglianza che ora risulterà utile alla magistratura per analizzare come l'incendio abbia potuto innescarsi a bordo della "Morgane", una barca che batteva bandiera inglese, gestita da una società di Gragnano (Napoli).