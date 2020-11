Caserta, uccide la moglie e chiama i carabinieri: arrestato un 34enne

-afp

Ha ucciso la moglie a colpi di pistola dopo averla portata in campagna, ha abbandonato sul posto il cadavere e poi è tornato a casa, a San Felice a Cancello (Caserta) per costituirsi. L'uomo, 34 anni, ha chiamato i carabinieri dicendo di aver sparato alla donna in seguito a una lite. I militari lo hanno ascoltato e arrestato, per poi raggiungere il luogo del delitto, dove hanno ritrovato il corpo della moglie e la pistola usata per l'omicidio.