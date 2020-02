Caserta, scaraventa da auto moglie e figlia di 8 anni: caccia all'uomo

Scaraventata dal marito dall'auto in compagnia della figlioletta di 8 anni: è quanto accaduto a una donna iraniana, di 37 anni, soccorsa dagli agenti in un'area di servizio vicino a Caserta. L'uomo, suo connazionale, è poi scappato. La vittima ha raccontato di subire, da tempo, continui maltrattamenti tali da dover spesso ricorrere alle cure mediche. La donna non aveva mai denunciato per paura di ritorsioni contro di lei e le due figlie.