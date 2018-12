Caserta, litiga e uccide la madre 70enne | L'uomo allo zio: "Fatto una sciocchezza"

Un uomo di 40 anni, Marco Mattiello, è stato fermato per l'uccisione della madre, la 70enne Filomena Sorvillo. L'uomo, al culmine di una lite, avrebbe afferrato la madre per i capelli per poi sbatterla più volte faccia a terra. Mattiello ha poi chiamato uno zio dicendo di aver fatto una sciocchezza. E' accaduto a Orta di Atella, in provincia di Caserta, nell'abitazione dove il 40enne viveva con la madre.