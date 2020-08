Caserta, cerca di far rispettare fila in ospedale: infermiere picchiato

Un infermiere in servizio all'ospedale di Caserta è stato aggredito nella notte da "almeno due persone" all'interno del pronto soccorso e si trova ora ricoverato in prognosi riservata al reparto di medicina d'urgenza. Lo denuncia la Cisl-Fp. L'infermiere, si legge in una nota, sarebbe stato "colpito con calci e pugni per non aver concesso all'aggressore di passare davanti nella fila al momento della registrazione al triage".