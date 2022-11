Casamicciola, recuperato secondo cadavere: è una bambina

Recuperato a Casamicciola un secondo cadavere.

Il corpo di una persona molto giovane, una bambina di 5 o 6 anni, di cui al momento non è nota l'identità, è stato trovato in una camera da letto, sotto un materasso, di una casa travolta dalla frana. In questi minuti la salma viene portata in obitorio. E' probabile che nello stesso punto vi siano altri corpi individuati dai cani dei soccorritori.