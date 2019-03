Casalesi, clan voleva convertire lire in euro: scoperto maxitesoro

Il clan dei Casalesi aveva escogitato un sistema per convertire dalle lire all'euro ingenti somme di denaro (almeno 20 miliardi di lire), finora rimaste occultate, grazie a intermediari. E' quanto scoperto dalla guardia di finanza di Roma e Napoli che ha arrestato 4 persone. Il sistema avrebbe consentito di ottenere, mediamente, il 32% del valore in lire trasformato in euro per un "incasso" di oltre 3,3 milioni di euro.