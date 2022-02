Cartellone pubblicitario sessista, le protagoniste del manifesto rimosso: "Dovevamo pubblicizzare i nostri leggins"

"Non volevamo creare nessuna polemica, l'idea di quel cartellone nasce solo da esigenze di marketing e dalla volontà di pubblicizzare i nostri leggins". A "Pomeriggio Cinque" replicano alcune delle protagoniste del cartellone pubblicitario apparso a Napoli nei giorni scorsi e fatto rimuovere perché ritenuto sessista. Un manifesto pubblicitario apparso nel quartiere Posillipo sta scatenando le polemiche. Il maxi cartellone era stato affisso per promuovere degli indumenti sportivi di una ditta partenopea e mostrava il lato B di sette ragazze con lo slogan "Il panorama più bello del mondo", con tanto di Vesuvio in lontananza.

"La polemica non è stata creata da noi - dicono in collegamento con il programma di Canale 5 Stefania e Alice - la foto di spalle serviva per dare importanza alle caratteristiche del prodotto. Il nostro leggins ha il logo sul corpetto posteriore ed è per quello che abbiamo deciso di farci fotografare di spalle".