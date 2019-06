Capri, negato traghetto ad ambulanza: il sindaco lancia l'allarme

A Napoli è stato negato l'imbarco su una nave diretta a Capri a un'ambulanza con paziente oncologico a bordo. Il veicolo, partito in mattinata dall'isola, si è visto negare il rientro a causa di una legge che impedisce alle compagnie di navigazione di trasportare persone nei veicoli all'interno del garage. Il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha emesso un'ordinanza per consentire i trasferimenti via mare agli ammalati isolani.