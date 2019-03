Tragedia sfiorata ad Avella, in provincia di Avellino, dove un pullman si è scontrato frontalmente con un'automobile. L'autobus ha finito la sua corsa su un muro di recinzione senza provocare nessun ferito grave. A bordo del bus non c'erano passeggeri, solo l'autista che se l'è cavata con alcune ferite lievi. Illesi anche i passeggeri dell'auto che, però, hanno raccontato di essersi spaventati molto.



Il pullman ha abbattuto un palo in cemento della linea elettrica e alcune insegne pubblicitarie. Per il suo recupero si è reso necessario l'intervento di una gru e circa sei ore di lavoro.