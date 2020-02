Boom di indennità di malattia, "Striscia La Notizia" a caccia di furbetti a Castellamare di Stabia

L'inviato di "Striscia la Notizia", Luca Abete, ha scoperto che l'Inps di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, è presa d'assalto dagli operatori marittimi che reclamano l'indennità di malattia, ma se la vedono rifiutata dall'Istituto. Alla base della decisione ci sarebbero le molte di richieste, più di 30mila l'anno, che lasciano pensare che ci siano alcuni "furbetti" del certificato medico.

"Nessuno ha niente", rivela un marittimo ripreso da una telecamera nascosta. "E' come un sussidio, guadagni più a terra che a bordo, 2 mesi in mare e 4 a casa", spiega l'uomo. Per riuscirci, però, serve un medico compiacente anche se tutti sanno cosa succede.

L'inviato, del tg satirico di Canale 5, intervista allora il direttore dell'Assistenza sanitaria al personale navigante, che dovrebbe verificare i certificati: "Quando constatiamo che la patologia non c'è togliamo il sussidio", assicura il dottor Antonio Salzano.