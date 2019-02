Blatte in ospedale a Napoli, Procura apre inchiesta per sabotaggio

La Procura di Napoli indaga per sabotaggio in relazione al ritrovamento di blatte all'interno dell'ospedale Vecchio Pellegrini. L'ipotesi confermerebbe i sospetti già avanzati dall'Asl che avevano parlato di origine dolosa. Gli insetti sarebbero stati portati in una busta avvolta in un lenzuolo e piena di segatura da alcuni infermieri, che avrebbero interesse a ottenere il trasferimento in altro ospedale, quello del Mare, nella zona di Ponticelli.