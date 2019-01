Bimbo trovato morto in casa nel Napoletano, ferita la sorellina: fermato il compagno della madre

Secondo gli investigatori, la vittima è stata colpita più volte, probabilmente con una scopa dal compagno della madre. Ad allertare i carabinieri è stata una telefonata fatta da qualcuno che avrebbe sentito le urla dei bambini. E così le indagini si sono subito indirizzate sulla pista della lite in famiglia.



Lui: "I bimbi sono caduti dalle scale" - Gli investigatori hanno sentito la mamma dei tre bimbi, una donna di 30 anni, e il suo compagno Tony Sessoubti Badre. "I piccoli sono caduti dalle scale", ha riferito quest'ultimo alla polizia. La donna ha affermato invece di non aver assistito all'aggressione. La coppia viveva a Cardito da un paio d'anni. I bambini picchiati sono nati da una precedente relazione della donna, l'altra di quattro anni, quella rimasta illesa, è invece figlia della coppia.



"Una famiglia tranquilla", l'hanno definita i vicini, che "fino ad oggi non aveva mai fatto parlare di sé". Qualcuno però sostiene che tra loro due ci sarebbe stato nella giornata di sabato qualche screzio: ma cose di poco conto, viene riferito.



Ad esprimere il dolore dell'intera comunità di Cardito, cittadina alla periferia nord di Napoli che conta oltre 20mila abitanti, è stato il sindaco Giuseppe Cirillo, tra i primi ad arrivare nell'abitazione dove è accaduto il fatto. "Sono sconvolto, queste cose non dovrebbero mai accadere, un bimbo non può morire così. Queste cose le vedi in tv ma quando capitano sulla tua pelle non riesci a capacitartene", ha aggiunto il sindaco precisando che la famiglia non era seguita dai servizi sociali perché fino a questo momento non c'erano stati mai problemi.