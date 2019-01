Benevento, spinse un cliente al suicidio: arrestata una prostituta

Una 42enne romena è stata arrestata dai carabinieri a San Giorgio del Sannio (Benevento) con l'accusa di induzione al suicidio ed estorsione ai danni di un suo cliente. Con la donna è finito in manette anche un uomo di 63 anni, per favoreggiamento della prostituzione. Nell'ottobre 2017, l'uomo si impiccò in un capannone in seguito ai continui ricatti della romena, la quale minacciava di rivelare il tradimento alla moglie.