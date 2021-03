Benevento, si ribalta fuoristrada: morta una 22enne, due feriti gravi

ansa

E' di un morto e due feriti gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto in contrada San Vito, a Benevento, in seguito al ribaltamento di un fuoristrada su cui viaggiava un gruppo di amici. A perdere la vita è stata una ragazza di 22 anni, di Arpaise, mentre tre suoi amici sono rimasti feriti, due dei quali in gravissime condizioni.