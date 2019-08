Benevento, 30enne accoltellato e trovato agonizzante in strada

Un uomo di circa trent'anni è stato trovato agonizzante in una pozza di sangue, probabilmente per un accoltellamento al torace, lungo la Statale Appia, nel territorio di Forchia (Benevento). Trasportato in ospedale è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio. L'uomo sarebbe originario di Genova ma senza una residenza fissa.