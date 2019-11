"Banda del buco" a Napoli, rapina in banca e bottino da 110mila euro

Una rapina è stata compiuta al Crédit Agricole, in una traversa del centrale Corso Umberto I, a Napoli. Tre banditi sono sbucati da un foro nel sottosuolo, utilizzando poi la stessa via per fuggire. Indossando tute bianche e con il volto coperto, sotto la minaccia delle armi, i tre si sono fatti consegnare dagli impiegati della banca tutto il denaro contante disponibile, per un totale di 110mila euro.