Bacoli (Napoli), 80enne spara alla moglie e poi si barrica in casa

Ha ferito la moglie a colpi di pistola, e quindi si è barricato in casa a Bacoli, comune del Napoletano.

Protagonista della vicenda è un 80enne, che ha sparato due colpi alla moglie 77enne: la donna, soccorsa, è stata ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli, ma non è in pericolo di vita. L'uomo si è invece chiuso in casa: ora i carabinieri stanno cercando di convincerlo ad arrendersi.