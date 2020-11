Aversa, tante persone in strada malgrado divieti: l'ira del sindaco

Afp

Tante persone in strada ad Aversa, in provincia di Caserta, a dispetto delle restrizioni imposte dal sindaco Alfonso Golia per limitare i contagi da coronavirus. Il primo cittadino ha, infatti ,vietato la circolazione nelle principali piazze del centro e la consumazione in strada in ogni ora del giorno di bevande. "Sono passate le 22 del primo sabato con in vigore misure restrittive e il bilancio non è per nulla positivo", ha scritto Golia su Facebook.