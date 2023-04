Venticano (Avellino), uomo trovato morto in casa: indagano i carabinieri

A Dentecane, una frazione di Venticano (Avellino), un uomo è stato trovato senza vita.

A rinvenire il corpo sono stati i vigili del fuoco di Grottaminarda, intervenuti sul posto su richiesta dei parenti. Da alcuni giorni, infatti, i familiari non riuscivano a mettersi in contatto con la vittima e per questo, preoccupati, hanno richiesto l'aiuto dei vigili del fuoco che, una volta forzata la porta, hanno trovato il cadavere. Pare che presentasse alcune leggere bruciature sul volto. Sul caso, in attesa dell'autopsia che potrebbe fare chiarezza sui fatti, indagano i carabinieri.