Avellino, sequestrati 37mila fuochi d'artificio non sicuri

Maxi sequestro di fuochi d'artificio a Montella, in provincia di Avellino. I finanzieri della Tenenza di Sant'Angelo dei Lombardi hanno eseguito un controllo in un'attività commerciale all'interno della quale sono stati trovati oltre 37mila giochi pirotecnici, pronti per la vendita, esposti senza rispettare le prescrizioni di sicurezza previste. In particolare, i prodotti pirotecnici erano stoccati su scaffali in modo non conforme alle prescrizioni di sicurezza, privi delle protezioni che garantiscono le condizioni di sicurezza per l'innesco fortuito della miccia di accensione, a fianco a prodotti infiammabili, tra cui alcool etilico, materiale cartaceo, materiale plastico vario, invece di essere isolati con le dovute precauzioni per evitare pericoli e consentire in caso di incendio la sicurezza della struttura nonché dei lavoratori e dei clienti.