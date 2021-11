Autobus finisce in una scarpata sul Vesuvio, nessun ferito

ansa

Un pullman dell'Eav per trasporto turistico sul Vesuvio è finito in una scarpata lunedì pomeriggio dopo aver rotto il guardrail. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: a bordo vi era solo l'autista che è riuscito a scendere in tempo e a mettersi in salvo. L'incidente è avvenuto a quota 1.000: il bus, parcheggiato in pendenza, per cause da accertare si è messo in moto e ha sfondato il guard rail.