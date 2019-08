Auto precipita in un dirupo a Salerno, quattro feriti gravi

Quattro persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente nella frazione di Giovi Montena di Salerno. Una "Mercedes" sulla quale viaggiavano padre, madre e due figli, è caduta in un dirupo e poi si è schiantata sulla strada principale della località collinare. Due degli occupanti sono stati sbalzati fuori della vettura e sono finiti nella vegetazione sottostante. In condizioni più gravi sarebbe il padre che ha riportato diverse fratture e traumi.