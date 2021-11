Asl Caserta: nessun altro caso variante Omicron collegato al paziente zero

Afp

"Abbiamo effettuato tutti i tracciamenti per tre volte, sia fra i parenti del nucleo familiare del paziente zero sia fra i compagni di scuola dei figli. Nessuno, ad oggi, è risultato positivo alla variante Omicron". Lo ha detto Ferdinando Russo, direttore generale dell'Asl di Caserta. Il manager campano si è contagiato dopo un viaggio in Mozambico. "La situazione relativa alla variante - ha aggiunto Russo - è tranquilla e monitorata".