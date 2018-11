Ucciso per sbaglio a Napoli, preso il mandante

foto Ansa Correlati Ucciso per errore: un fermo

Blitz della polizia di Napoli che ha arrestato Giuseppe Montanera, soprannominato "pippetto", ritenuto dagli inquirenti appartenente al clan degli Scissionisti e mandante dell'omicidio di Domenico Gargiulo. Nell'agguato, però, fu ucciso, per un tragico errore, Pasquale Romano, estraneo alle vicende dei clan. A sparare fu Salvatore Baldassarre, arrestato a Marano il 13 marzo.

Giuseppe Montanera, 37 anni, era latitante dal novembre 2012. L'uomo è stato sorpreso all'interno della camera da letto in uno stabile di Cercola e non ha opposto alcuna resistenza ai poliziotti che avevano circondato l'edificio in cui si nascondeva. Montanera, esponente apicale e reggente del clan Abete, è destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse lo scorso dicembre: una per l'omicidio di Lino Romano, ucciso per errore al posto di Domenico Gargiulo; l'altra per associazione di stampo mafioso e per l'omicidio di Gennaro Ricci lo scorso agosto 2012.



Un tragico errore - I killer dovevano entrare in azione dopo aver ricevuto un sms, ma non attesero il messaggio che avrebbe dovuto segnalare l'arrivo del vero bersaglio. Lino Romano era andato a trovare la fidanzata ed era appena uscito dalla palazzina dove abita la ragazza con la sua famiglia. I killer lo scambiarono con la vittima designata e fecero fuoco.