Ariano Irpino (Avellino), detenuto aggredisce agenti in carcere

Nel carcere di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, un detenuto ha preso a schiaffi e pugni un agente e un ispettore della polizia penitenziaria in servizio.

Lo denuncia la segretaria regionale del Sappe, Tiziana Guacci, che sottolinea come si tratti dell'ennesima aggressione da parte di un detenuto al personale in servizio. Il carcerato dopo essersi lamentato perché non poteva allenarsi nella sala dedicata alla socialità, in quanto un bilanciere per i pesi sarebbe stato rimosso, ha schiaffeggiato l'agente in servizio e ha colpito con un pugno in pieno volto un ispettore che era accorso per difendere il collega. L'aggressione è stata fermata grazie all'intervento di altri agenti. "Prevediamo un'estate di fuoco - ha commentato la sindacalista -, se non si prenderanno immediati provvedimenti concreti e risolutivi".